’Differenti sfumature’. La grande lirica debutta al Ridotto degli Animosi

La lirica al Ridotto dell’Animosi in due appuntamenti di ‘Differenti sfumature’. Torna la lirica e lo fa in grande stile con due concerti, giovedì 25 e giovedì 23 maggio alle 21. "Festeggiamo l’anniversario dei 50 anni del circolo ‘Amici della Lirica’ - spiega il presidente Carlo Menconi -. L’appuntamento di giovedì 25 abbiamo voluto fosse dedicato alla musica di inizio ‘900". Il primo concerto ‘Visioni all’Alba del ‘900. Puccini, D’Annunzio, Tosti’ vedrà protagonisti il soprano Donata D’Annunzio Lombardi, accompagnata al pianoforte dal Maestro Piero Mariani. In repertorio brani tratti da opere di Giacomo Puccini, con la declamazione di versi di Gabriele D’Annunzio e arie da camera di Francesco Paolo Tosti. "Forte la figura del soprano Donata D’Annunzio Lombardi - prosegue Menconi - che nel fraseggio e nella parole trova le caratteristiche che la contraddistinguono". La Lombardi è un soprano di fama internazionale. Ha calcato tutti i più prestigiosi palcoscenici del mondo e, per la sua grande sensibilità di interprete è perfetta per affrontare il repertorio delle ‘arie da salotto’ tipiche del periodo liberty, con riferimento alle liriche di Tosti che spesso mettono in musica i testi di D’Annunzio da cui il soprano discende per parte di madre. "Fare cultura significa dialogare con le diverse anime del territorio - commenta l’assessore alla Cultura Gea Dazzi - , ma anche essere capaci di accogliere le esperienze che trovano nei nostri spazi, come il Ridotto, accoglienza e qualità".

Al secondo appuntamento, quello del 23 maggio, per "Mozart e il teatro barocco" canteranno il soprano Giulia Bolcato e il mezzosoprano Francesca Di Sauro, al pianoforte il Maestro Cesare Goretta. Una serata a due voci tra brani di Mozart e altri autori del periodo. "Sul palco due allieve della Lombardi - conclude Menconi -. Saranno musiche da camera e da salotto di fine ‘600, primi ‘800". Il prezzo dei biglietti è 10 euro l’intero e 5 euro il ridotto per under 20 e iscritti ai Conservatori. I biglietti sono acquistabili alla biglietteria del Teatro dalle 10 alle 12.30 e dalle 16. I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket. Per informazioni è possibile contattare il Teatro allo 0585 641317 oppure l’Ufficio cultura al 0585 641419. E’ inoltre possibile scrivere una mail a [email protected]