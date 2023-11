Dieci pagine su “Bell’Italia“. Villa Dosi la star

Pontremoli… da rivista. E’ uscito il numero di novembre di ‘Bell’Italia’, che da più di 30 anni racconta il nostro Paese. All’interno 10 pagine dedicate a Villa Dosi Delfini, capolavoro del Barocco Pontremolese. Villa ‘dei Chiosi’ fu edificata a fine XVII secolo per volontà dei fratelli Carlo e Francesco Dosi, ricchi uomini d’affari che avevano trovato in Pontremoli Granducale il luogo ideale per sviluppare commerci tra porto di Livorno e pianura Padana. "Ringraziamo la giornalista Cristina Gambaro e il fotografo Gabriele Croppi - scrive Sigeric - che abbiamo avuto il piacere di accompagnare alla scoperta della Villa. Sarà ancora visitabile solamente per pochissime date". Ovvero il 18 e 19 novembre e il 9, 10, 30 dicembre. Per prenotare visite contattanre la segreteria di Sigeric, si possono anche fare visite speciali o riservate per privati, sempre su prenotazione. Nell’anno sono previste aperture straordinarie, abbinate a eventi o a visite del centro storico.