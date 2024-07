Dieci mini ’panchine rosse’ in dono al Comune di Montignoso

Anche il comune di Montignoso, dopo quello di Massa, si dota di mini panchine rosse come segnale per la lotta alla violenza sulle donne. L’iniziativa è stata promossa nell’ambito della mostra di arte contemporanea ’Filo Rosso’ organizzata dall’associazione Artemisia, di cui è presidente Donatella Gabrielli. Tra gli eventi collaterali è andato in scena ’Trame di sangue e di sale 1944-2024’ con la collega Angela Maria Fruzzetti, Marco Alberti e la performance di Sara Chiara Strenta. Il tema trattato è stato quello delle resistenze al femminile, sulla forza e il coraggio delle donne che ’vinsero’ la guerra di liberazione senza imbracciare armi. Testimonianze raccolte da Fruzzetti sugli eccidi nazifascisti di Forno, Guadine, Vinca raccontano il ruolo determinante delle donne durante la resistenza, celebrate a Villa Schiff nell’80° anniversario della lunga estate di terrore. Stragi su civili, donne e bambini, compiute da nazisti e fascisti. La serata è stata l’occasione per consegnare al Comune di Montignoso 10 mini panchine rosse simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Il progetto di Angela Maria Fruzzetti è sostenuto da associazione Insieme, Eventi sul Frigido e Rete antiviolenza Massa. Dopo Massa, la Cgil provinciale e alcune scuole del territorio, anche Montignoso si dota di questo messaggio esplicito. Per non parlare del dono fatto a Papa Francesco tramite l’associazione Aevv presieduta da Massimo Santucci.

L’obiettivo è quello di posizionare una mini panchina in ogni luogo per sensibilizzare alla lotta contro la violenza sulle donne. Le mini panchine sono state donate al Comune per conto del Centro Antiviolenza Sabine, rappresentato da Francesca Menconi, vice presidente. Da parte di Artemisia è stato donato un quadro. Soddisfatta l’assessore Giorgia Podestà la quale ha annunciato che le mini panchine saranno posizionate negli uffici e nei luoghi aperti al pubblico.