‘Dicra’, eccellenza per la cura delle lesioni

Arriva all’ambulatorio infermieristico del Centro medico Dicra, gestito dal dottor Riccardo Lio, il dottor Francesco Paoli, tra i massimi esperti nella cura delle lesioni difficili, come le ulcere cutanee. L’infermiere, che da anni svolge la libera professione, affianca ora il medico Lio. Una collaborazione subito messa alla prova da un caso clinico che si è aggravato in pochi giorni. Grazie all’assistenza infermieristica, anche a domicilio, a novembre si è scongiurato il peggio per una donna le cui condizioni si erano aggravate rapidamente. Si era resa necessario l’intervento del dottor Paoli nel suo ambulatorio a Monsummano, dove era stata eseguita una delicata pulizia della lesione e innesto di Vaf, un sistema avanzato di medicazione di tipo bio-meccanico che sfrutta la pressione topica negativa per la cura e la gestione di lesioni con sistemi convenzionali. "La paziente – spiega Lio – si è aggravata nel giro di pochi giorni e le sue condizioni cliniche hanno reso necessario l’intervento più innovativo ed efficace". Lio ha preso parte all’assistenza durante il trasporto, effettuato dai volontari della pubblica assistenza di Monzone, e all’innesto della VAC therapy. "A distanza di una settimana – prosegue Lio – la donna ha avuto una buona risposta alla terapia e la lesione è in netto miglioramento con conseguente out-come positivo rispetto alle sue condizioni cliniche generali". La collaborazione tra Paoli e Lio rende l’assistenza infermieristica di Dicra, un’eccellenza sanitaria e un punto di riferimento sul territorio per la cura di lesioni difficili. L’ambulatorio Dicra, che effettua anche servizio a domicilio e garantisce l’intervento tra 24 e 48 ore dalla chiamata, è attivo tutti i giorni (Info: 0585/811897; 328/8177825).