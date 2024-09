Di scena ’Ediltrophy’. Gara di arte muraria stamani a Marina

E’ in programma stamani a Marina di Massa, in piazza Bad Kissingen, una gara davvero particolare. Si tratta, infatti, di una competizione di arte muraria. Squadre di muratori, o di semplici appassionati, si sfideranno a chi realizzerà il miglior manufatto nel più breve tempo possibile. La manifestazione si chiama Ediltrophy ed è organizzata da Formedil, ente unico per la formazione e la sicurezza, attraverso la Sfs, la Scuola per la formazione e la sicurezza in edilizia della provincia di Massa Carrara. Quella di Marina è una selezione territoriale, i vincitori parteciperanno alla finale nazionale in programma al Saie di Bologna dal 9 al 12 ottobre prossimo. L’appuntamento stamani è dalle 8 alle 13.30.

Un premio alla qualità del costruire e alla competenza di chi lavora. Ediltrophy è nato nel 2008 per volontà delle parti sociali dell’edilizia: Ance, Feneal-uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Claai, Casartigiani, ConfapiAniem, Agci, Confcooperative, Legacoop. La competizione, come detto, è organizzata sul modello di una gara sportiva: nel minor tempo possibile alcune squadre, composte da una coppia di muratori, devono realizzare un manufatto “a regola d’arte”. Il Formedil è l’ente paritetico nazionale per la formazione e la sicurezza. Al Formedil fa capo una rete di territoriali che ogni anno gestisce più di 12.000 corsi ai quali partecipano oltre 146.000 tra operai, tecnici e professionisti del settore. Al Formedil sono affidate le funzioni di indirizzo, controllo e coordinamento dei comitati paritetici territoriali e di interrelazione con gli altri organismi nazionali competenti in materia di sicurezza e prevenzione.

Dal 2012 il Formedil su mandato delle parti sociali nazionali di settore, ha attivato la Borsa lavoro edile nazionale, il sistema di servizi gratuiti finalizzato a promuovere e facilitare l’incontro tra chi offre e chi cerca lavoro nel settore delle costruzioni. Il portale web Blen.it offre la possibilità a lavoratori e imprese di inserire curricula e pubblicare domande di lavoro.I