’Di-Amanti. Le varie facce dell’arte’ in mostra a Palazzo Ducale

’Di-Amanti - Le varie facce dell’arte’ è il titolo della collettiva d’arte che si è aperta ieri a Palazzo Ducale nel Salone degli Svizzeri, ospitando artisti di spessore come Giuseppe Rivieri, Nino Camardo, Stefano Russo, Vittorio Pucci, Cinzia Tossi Ghion, Claudio Palandrani e Gino Dalle Luche. La mostra è curata dall’artista Luciana Bertaccini (nella foto), organizzata dall’associazione ’Insieme’ con il patrocinio di Provincia, Artemisia, Museo Ugo Guido, Circolo pittori massesi Pablo Picasso. Resterà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19 fino al 21 dicembre.

La rassegna è arricchita da due eventi collaterali: oggi alle 18 ci sarà la presentazione del libro di Francesca Lorenzini ’Il per sempre esiste’ (collana Infinito-racconti). Dialogherà con l’autrice Anna Maria Mosti mentre le letture sono affidate a Irene Iacopetti e per il dialetto a Vasco Lari. Coordina Angela Maria Fruzzetti per Tara Editoria. L’autrice ha riservato alcune piacevoli sorprese per i presenti in ricordo dell’evento. Sabato 21 dicembre, alle 18,30, nell’adiacente Sala degli Specchi sempre a Palazzo Ducale, ci sarà la presentazione del libro di Floriana Lazzarotti ’Gli occhi sono verdi-Volevo le lentiggini’ (collana Rosa canina- Poesie) con la presenza della giornalista e conduttrice televisiva Francesca Fialdini. Le letture sono a cura di Caterina Bordoni e al pianoforte la musica di Anna Maria Salamina. Entrambi i libri sono editi da Tara Editoria. L’ingresso è libero.