Movida turbolenta e un giovane finisce in manette dopo aver picchiato i poliziotti. Nella notte tra sabato e domenica, a seguito di un episodio di danneggiamento ad un’auto, veniva individuato un 19enne carrarese, presunto responsabile. Gli agenti della volante del commissariato lo hanno bloccato per segnalarlo in stato di libertà, ma il giovane reagiva colpendo gli operatori con calci e pugni. Così è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Durante l’episodio altri giovani, amici dell’arrestato, si accanivano contro gli agenti cercando di impedirne l’arresto; quest’ultimi riconosciuti venivano denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. I due operatori della volante riportavano lesioni guaribili in pochi giorni. Gli investigatori della polizia analizzeranno ora le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza, al fine di identificare tutti i responsabili. Nel corso di queste attività è fondamentale l’utilizzo delle telecamere, che permette di cristallizzare la scena e procedere sia al deferimento all’autorità giudiziaria che all’emissione di misure di prevenzione. Nella stessa notte, alle ore 3.40, a Marina di Carrara, in via Savonarola, la volante di servizio notava un automobilista dalla guida instabile, che procedeva nel senso di marcia zigzagando. Al controllo alcolemico il giovane carrarese, conducente dell’auto, 31 anni, risultava positivo all’etilometro con un tasso di alcol pari 2.30 gl. Ritiro della patente e deferimento in stato di libertà. Solo tre giorni fa botte da orbi sempre alla movida di Marina di Carrara. Sotto la lente d’ingrandimento dei carabinieri era finita soprattutto la zona della movida, per tenere sotto controllo gli eccessi della vita notturna. Fra le decine di ragazzi controllati in via Genova, dove negli ultimi tempi molti abitanti della zona avevano segnalato schiamazzi e rumori molesti, i carabinieri avevano segnalato un 20enne del posto all’autorità amministrativa in quanto trovato in possesso di una dose di cocaina. Poi c’era stata una zuffa tra giovani ubriachi che aveva creato allarme tra gli abitanti. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere e oltre alle rissa da segnalare anche una serie di danneggiamenti agli arredi. Polizia e carabinieri stanno effettuando un lavoro certosino per smascherare i vandali attraverso la videosorveglianza.

gianfranco baccicalupi