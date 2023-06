Delegazione regionale Caritas in Toscana, presentato il Rapporto sulla Povertà

Lunedì e martedì, alla Casa Faci di Marina di Massa, si svolgono i lavori della delegazione regionale della Caritas, presieduta dal vescovo Mario Vaccari, mentre assieme all’incaricato regionale Marcello Suppressa saranno presenti i delegati delle 17 Caritas diocesane della Toscana. Per l’occasione martedì verrà presentato il Rapporto Caritas sulla povertà, dove parteciperà anche l’assessora regionale al sociale Serena Spinelli, un’occasione per importante per ’scattare una fotografia’ sulle povertà presenti sul territorio regionale, in un momento storico caratterizzato dalla ripresa dopo il tempo della pandemia e nuove criticità come l’aumento dell’inflazione e la crisi energetica. Il Rapporto si avvale del contributo offerto dall’indagine Irpet-UniSi 2021 e 2022.