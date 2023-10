Degrado in via Vignaletta per colpa della movida. Protestano i residenti

Via Vignaletta strada di rifiuti della movida. I residenti non ne possono più e si sono rivolti al consigliere comunale Daniele Tarantino che ha presentato un’interpellanza sulle condizioni di questa via che collega via Cavour a via delle Mura Nord. "La stradina, poco illuminata, viene presa di mira soprattutto nei fine settimana da individui che lasciano sporcizia ovunque, e non solo: si segnalano anche movimenti legato allo spaccio – dice Tarantino nell’interpellanza–. L’odore in via Vignaletta diventa in quei giorni insopportabile a causa di escrementi e vomito lasciati nella notte. Si trovano bottiglie spaccate, lattine, carte". Il consigliere chiede di incrementare i controlli, una maggior illuminazione, una pulizia continua nonché l’installazione di un sistema di videocontrollo della zona.