"Degrado in piazza Garibaldi e viale della Stazione. Serve decoro"

Il degrado di alcune zone centrali della città nel mirino del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Massa che segnala alcune situazioni accusando l’amministrazione comunale di "negligenza e incapacità di gestire e mantenere il decoro urbano". Il gruppo denuncia, dopo aver compiuto dei sopralluoghi, le condizioni di "due aree nevralgiche della città: piazza Garibaldi e Viale della Stazione". In piazza Garibaldi il primo sopralluogo è scaturito da segnalazioni dei cittadini dopo lo smontaggio della pista di pattinaggio su ghiaccio. "Il nostro docu-video rivela uno scenario desolante di sporcizia, avallamenti preoccupanti della pavimentazione e oggetti abbandonati, simbolo di un’ampia trascuratezza post-evento". Una situazione che per il Movimento 5 Stelle riflette "una problematica più ampia di gestione cittadina, dimostrando come l’attuale giunta di centrodestra non riesca a preservare l’ordine e il decoro pubblico, fondamentali per la qualità della vita e l’immagine della città di Massa".

Nel viale della Stazione Fabrizio Bertoneri ha realizzato jn video lungo che ha messo in evidenza "rifiuti abbandonati, aree verdi trascurate e infrastrutture deteriorate". Per il M5S è "essenziale riportare al centro dell’attenzione la questione del decoro urbano, non solo per una questione estetica ma come fondamento di una comunità che desidera promuovere benessere, sicurezza e orgoglio tra i suoi cittadini" e ritiene "inaccettabile che luoghi così centrali nella nostra città siano lasciati in uno stato di pseudo abbandono". Azioni di "monitoraggio e denuncia", spiega il Movimento, per sollecitare "le autorità competenti ad agire concretamente per il recupero del decoro in piazza Garibaldi e lungo il viale della Stazione". "È tempo di rinnovare l’impegno verso Massa, affrontando con determinazione e visione le sfide urbane del presente e del futuro". E invita i cittadini a unirsi a noi in questo impegno.