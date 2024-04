Degrado e incuria. Segnalazioni a raffica

Nonostante gli sforzi messi in campo da Nausicaa i cittadini continuano a lamentare isole ecologiche stracariche di rifiuti. Stavolta la segnalazione arriva nuovamente per Torano, l’isola spesso circondata da sacchi di ogni genere. Il problema dell’abbandono dei rifiuti attorno alle isole ecologiche non riguarda solo i paesi a monte, i problemi si riscontrano un po’ in tutto il centro città, in particolare a Carrara est e lungo la via Carriona, subito dopo il ponte Baroncino. E come sempre in questi casi i cittadini chiedono telecamere per sanzionare gli incivili, ma il servizio di videosorveglianza in molte isole ecologiche, in particolare del centro città, tarda ad arrivare.

In via Don Minzoni in centro, invece, non basta un semplice maquillage: serve un intervento di riqualificazione vera e propria che vada a mettere mano, in maniera importante, sia ai marciapiedi sia all’asfalto della strada. Lo chiedono alcuni residenti della zona che si lamentano per le condizioni in cui versa la strada. "Il degrado – sottolineano, mostrando alcune foto – peggiora sempre di più. Certo, come residenti apprezziamo il fatto che finalmente il Comune ha deciso di abbattere i pini pericolosi, e lo ha fatto, ma così il lavoro è in partica neppure a metà. Lungo i marciapiedi sono rimasti i ceppi delle piante abbattute, dei monconi attorno ai quali sta crescendo l’erba selvaggia, senza alcun controllo, diventando poi ricettacolo di ogni tipo di rifiuto, comprese le deiezioni degli animali".

"Inoltre – proseguono – non si è intervenuti sulle radici dei pini: anche se le piante sono state abbattute ormai le loro radici si sono allungate sotto l’asfalto creando danni enormi. Dislivelli e dossi che possono diventare molto pericolosi, di notte, per i mezzi a due ruote. La pulizia di Nausicaa è carente, per non dire che non viene mai effettuata. È urgente – concludono - quindi un piano di piantumazione di nuove piante, rifacimento integrale del manto stradale ormai disastrato, pulizia erbacce e ordinaria manutenzione di pulizia e decoro".