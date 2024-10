Davide Baroni svela il mistero di Atlantide

Continuano gli incontri letterari dedicati agli scrittori del territorio alla Dickens di piazza Alberica. Sabato alle 17,30 protagonista sarà lo scrittore lunigianese Davide Baroni (nella foto) con il suo romanzo ‘Il cielo di pietra. Il Mistero di Atlantide’. Un volume dove intrighi, miti e leggende si intrecciano in un’avvincente narrazione, gettando una nuova luce su Atlantide. Gli ospiti potranno seguire le tracce di questa leggenda assieme a un professore di filosofia e ai suoi instancabili allievi, determinati a svelare l’antico segreto. Tutto nasce dal ritrovamento di un dialogo scomparso di Platone, l’Ermocrate: il terzo scritto dal filosofo greco, che dopo Timeo e Crizia, narra la storia di Atlantide. Durante l’avventura, i protagonisti saranno ostacolati nella loro ricerca da un’organizzazione segreta, la Struttura, uomini disposti a tutto pur di tenere nascosto il segreto di Atlantide.

Un thriller carico di tensione che esplora le scoperte più recenti, partendo dall’impatto cosmico che ha distrutto la civiltà precedente la nostra. "Siamo molto contenti di far conoscere e divulgare gli scrittori locali – dice Marzia Dati, presidente della Dickens Fellowship –, che in un modo o nell’altro sono legati a Dickens e alla letteratura inglese. Valorizzare scrittori del territorio è uno tra gli obiettivi della nostra filiale italiana". Davide Baroni si è laureato in Scienze politiche con indirizzo internazionale all’Università di Pisa. Ha esordito con ‘Exodus. Il segreto di Mosè’, un thriller di impianto storico, a cui sono seguiti ‘Figli delle stelle. Le origini’, ‘La porta d’oro. L’origine dell’immortalità’, ‘L’angelo del male. Il risveglio’, ‘Rosso Scarlatto. Il sangue della Croce’.