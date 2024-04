Dalla parte delle aziende. Aiuti per oltre due milioni

Sono cinque i nuovi bandi della Camera di Commercio pensati come contributi per le imprese. I bandi sono stati illustrati mercoledì scorso in Comune nella commissione commercio presieduta da Luca Vinchesi. Presenti per la Camera di Commercio Simonetta Menconi e Giovanna Vaira, più Paolo Pieraccioni responsabile della Fondazione Isi, il soggetto che gestisce operativamente i bandi.

Il primo bando riguarda i contributi per i danni da alluvione, nel periodo ottobre e novembre 2023, in cui la Camera di Commercio mette a disposizione 850mila euro per contributi a fondo perduto fino al 50 per cento, con un massimo di 5mila euro per le imprese colpite dagli eventi alluvionali.

Il secondo comprende i voucher per la transizione digitale, ecologica e sicurezza, in cui la cifra impegnata è molto alta. Si tratta di 1 milione di euro nel 2024 destinato alle micro, piccole e medie imprese, offrendo contributi a fondo perduto fino al 50 per cento con un massimo di 5mila euro per le micro imprese e 10mila per le altre; per supportare la digitalizzazione.

Il terzo bando comprende sempre dei voucher ma in questo caso per i sistemi di gestione certificati. Si tratta di 250mila euro per contributi a fondo perduto fino al 50 per cento con un massimo di 3500 euro per le imprese interessate ad adottare sistemi di gestione certificati.

Il quarto riguarda il cosiddetto ‘supporto all’internazionalizzazione’ con 100 mila euro per fornire servizi di orientamento e assistenza qualificata per progetti di internazionalizzazione, con valore massimo di 5mila euro per impresa. Il primo e il quarto bando sono già in corso, mentre il secondo partirà a maggio. In commissione è stato inoltre spiegato che è stato aggiunto recentemente anche un quinto bando, che partirà a breve, la prossima settimana, rivolto a chi partecipa a mostre e fiere di natura internazionale, come potrebbe essere ad esempio la fiera di Verona.

Tra le novità di quest’anno, la presentazione dei bandi sarà tramite sistema telematico Restart ed è previsto l’inserimento del numero Cup sulle fatture. E’ stata inoltre ricordata la creazione di uno sportello in Camera di Commercio, già attivo, per la consulenza agli imprenditori.