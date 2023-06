Dal Pasquilio a Cerreta San Nicola A spasso su sentieri ricchi di storia

Il Comune di Montignoso, in collaborazione con l’associazione “Vietina c’è” e la locale sezione dell’Anpi, organizza per domenica una passeggiata dal monte Pasquilio a Cerreta San Nicola. L’itinerario si snoda su percorsi ricchi di storia, lungo la Linea Gotica e offre lo spunto per rievocare racconti e conoscere la natura dei luoghi che sorgono all’interno dell’area protetta del Parco delle Alpi Apuane. Durante il percorso gli organizzatori racconteranno ai partecipanti storie dei luoghi e saranno segnati con cartelli in legno i toponimi relativi. Al Folgorito è in programma un momento musicale con chitarre offerto da ‘Alessietto & Nicolino’. L’appuntamento è fissato alle 8.30 al Termo e il rientro è previsto per le 17.30-18. Per una migliore organizzazione della giornata gli organizzatori chiedono l’iscrizione attraverso una mail da inviare all’indirizzo [email protected] oppure chiamando il numero 329332291 (Nicoletta).