Dà in escandescenze in un locale e aggredisce due carabinieri: arrestato

Fivizzano (Massa-Carrara), 29 aprile 2024 - Attimi di grande concitazione la sera di mercoledì scorso nel Fivizzanese. E’ infatti andata in scena una serata particolarmente movimentata, teatro della quale è stato suo malgrado un locale pubblico della zona.

E’ stato proprio qui che, infatti, un cliente in stato di alterazione, avrebbe iniziato a tenere un comportamento non consono nei confronti degli altri avventori presenti. Il caso ha voluto che, tra questi ultimi, vi fossero anche – in abiti civili, poiché in quel momento si trovavano fuori servizio – due carabinieri. Gli uomini dell’Arma, così, notata la particolare situazione che si era venuta a creare e il fatto che di li a poco avrebbe potuto degenerare, sono intervenuti.

Dopo essersi qualificati, hanno poi chiesto all’avventore molesto di moderare le proprie intemperanze. Il punto è che però questo, per tutta risposta, avrebbe reagito in malo modo, aggredendo i carabinieri. In un attimo ne è così scaturito un vero e proprio, andato in scena tra la gente che era presente di fronte al locale, dove i carabinieri hanno dovuto faticare non poco per avere ragione dell’uomo. Dopo essere stato ammanettato, l’uomo è stato successivamente condotto in caserma dove è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I due militari sono stati visitati al pronto soccorso dell’Ospedale Sant’Antonio Abate di Fivizzano e qui sono stati refertati per vari lividi e alcune contusioni riportate nella colluttazione. Al processo per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto effettuato dal personale dell’Arma, disponendo la misura dei domiciliari.

R.O.