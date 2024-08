Salute, trasporti e aggregazione. Gli anziani chiedono più servizi

Uno sportello per l’assistenza digitale dedicato agli anziani per prenotare appuntamenti al Cup o fare lo spid. È questo il primo risultato del percorso di ascolto messo in campo dalla Consulta anziani del Comune. Un percorso che si è concluso ieri alla Padula con ‘Carrara age pride’, un focus sulle richieste raccolte e sulle cose da migliorare. "Questo è il primo evento della nostra Consulta anziani e sono felice che ci sia questa realtà - ha detto la sindaca - perché da noi gli anziani hanno una presenza molto rilevante ed è quindi giusto che si cominci a prendere coscienza della loro presenza e di quello che possono dare a tutti gli altri".

Ad accogliere una quarantina di persone c’erano i ragazzi del liceo musicale Palma di Massa guidati dal maestro Riccardo Figaia. Presenti la sindaca Arrighi, la vice sindaca Roberta Crudeli, l’assessore alla Cultura Gea Dazzi, Monica Guglielmi direttrice di zona del distretto Apuane Asl Toscana Nord Ovest. Dopo l’introduzione di Dianora Della Bona della Consulta anziani a coordinare il focus è stata Laura Menconi, vice presidente della stessa consulta. Il presidente della Consulta Fabrizio Rocca in un minuzioso intervento ha riportato tutte le richieste raccolte durante i vari incontri. Si va dalla richiesta di mezzi per potersi spostare da Bonascola nel fine settimana alla difficoltà di accesso alle cure sanitarie. Sul tavolo anche la mancanza di centri di aggregazione, la necessità di avere marciapiedi fruibili, servizi igienici pubblici, mancanza di ambulatori medici e un bus navetta per arrivare in Padula. "Con l’Age pride rivendichiamo una vita piena e un ruolo attivo della popolazione anziana per migliorare la qualità della vita nel nostro comune - ha detto Rocca -. Chiediamo di avviare un’interlocuzione mirata con gli assessorati e i soggetti pubblici competenti per mettere a terra gli obiettivi individuati". "Come amministrazione cercheremo di dare delle risposte, alcune sono già pronte - ha detto la vice sindaca - attiveremo da giovedì uno sportello per la terza età che sarà aperto due ore per l’assistenza digitale, il giovedì dalle 14,30 alle 16,30 in collaborazione con Avis. Si potranno attivare spid, carte d’identità elettroniche, prenotare visite al Cup o salta le code. Ringrazio la Consulta per il lavoro che ha fatto".