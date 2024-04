Da domenica il mercato estivo sul litorale

Domenica è in programma il primo appuntamento con il mercato stagionale a Marina. l mercato si svolgerà ogni domenica fino al 25 agosto. Ogni domenica, dalle 7 alle 2, nel periodo compreso tra il 28 aprile e il 25 agosto, è istituito un divieto di transito e sosta ambo i lati con rimozione per tutti i veicoli in via Garibaldi nel tratto compreso tra viale XX Settembre e piazza Nazioni Unite; piazza Nazioni Unite nel tratto compreso tra via Garibaldi e il prolungamento di via Venezia; piazza Nazioni Unite (prolungamento di via Venezia da via Volpi verso levante); piazza Nazioni Unite lato levante. L’area di intersezione di via Nazario Sauro con via Garibaldi sarà interdetta alla circolazione veicolare, mentre i veicoli che percorrono via Fiorillo in direzione mare giunti all’intersezione con via Garibaldi dovranno obbligatoriamente svoltare a destra. Dal provvedimento sono esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza, in servizio di pronto intervento, i veicoli di polizia.