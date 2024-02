Curiosando nella storia della città scritta dagli scatti di Michelino

Le fotografie dello studio Michelino continuano a raccontare la storia di Carrara nella mostra in corso a Palazzo Binelli. Sarà possibile visitarla fino al 24 marzo, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, sabato dalle 17 alle 19. “Cento foto per cento anni” è il titolo della mostra che raccoglie una lunghissima storia di arte e di lavoro, ma soprattutto anche la storia di un’intera città. Un evento dedicato al primo secolo di vita dello studio Michelino, che ha il patrocinio del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara, che racconta anche la storia della fotografia con l’esposizione di tutta la collezione di macchine fotografiche storiche appartenute allo studio. Secondo l’iscrizione alla Camera di Commercio lo Studio Fotografico Michelino iniziò la sua attività il 1 gennaio 1924, anche se, in realtà, il negozio era già aperto negli ultimi due mesi del 1923. Cento anni di fotografia nello stesso luogo: lo stabile sito tra Via Manzoni e Via Ghiacciaia e nella stessa famiglia, la famiglia Casseri-Begali, che ha visto succedersi alla guida dello studio tre generazioni di fotografi.