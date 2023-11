"Cultura perso un altro finanziamento"

La Regione Toscana boccia il progetto del Comune ‘Riconciliarsi e Project hands at Work’, destinandolo al 32esimo posto della classifica. Una bocciatura che vede una dura presa di posizione dei consiglieri di minoranza Simone Caffaz e Massimiliano Manuel (nella foto). "Come città stiamo facendo una brutta figura dopo l’altra, considerato che il finanziamento ottenuto lo scorso anno con l’analogo bando (circa 9mila euro per il progetto Commons), dopo essere stato erogato dalla Regione, fu rispedito al mittente dal Comune – scrive Caffaz –. Continuiamo a leggere grandi proclami sulla stampa, anche relativamente all’arte contemporanea, ma il problema è che tutto ciò contrasta clamorosamente con la realtà, come dimostra il mancato finanziamento al progetto.

La sindaca ha nominato un assessore, un dirigente fiduciario scelto e un consulente con mansioni direttamente attinenti al progetto inviato alla Regione: tutti questi (costosi) cervelli impegnati per arrivare al 32esimo posto e perdere il finanziamento". "Arrighi dopo i danni irreparabili causati dalla inadeguatezza dell’assessore Gea Dazzi, per salvare il settore aveva imposto una gestione commissariale da parte della dirigente Cinzia Compalati – attacca Manuel –, ma la toppa è stata peggio del buco. Fratelli d’Italia auspica un immediato cambio di rotta da parte del trio Arrighi- Compalati -Dazzi sulle tematiche culturali e che le nostre osservazioni possano essere da stimolo a fare sempre di più e meglio, per un territorio che non aspetta altro che essere valorizzato senza essere soggetto a pressappochismo, soprattutto in un momento politico locale così volubile ed incerto".