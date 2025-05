Cultura dell’etica. Studente premiato

Uno studente lunigianese che frequenta i corso grafico dell’Istituto Pacinotti Belmesseri di Villafranca ha vinto concorso nazionale sulla legalità e la cultura dell’etica bandito dal Distretto Rotary 2080 (Lazio, Roma e Sardegna).

A salire sul podio della sezione “Manifesto“ è stato lo studente Kevin Pometti che ha creato un’opera suggestiva consentendogli di prevalere su oltre 2mila partecipanti. Il concorso ha il compito di favorire nella società e soprattutto nei giovani, azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità. Quest’anno il tema era finalizzato a coinvolgere gli studenti in un’attività fortemente attuale e particolarmente vicina agli interessi delle nuove generazioni: "il culto della forza e dell’aggressività è in preoccupante aumento tra i giovani", per sensibilizzare le nuove generazioni sull’ uso corretto e responsabile degli strumenti comunicativi.

Il contest ha proposto agli studenti di esprimere la propria creatività mediante un elaborato scritto, un manifesto, uno spot-corto amatoriale,oppure uno scatto fotografico. Il Rotary Club Lunigiana ha consegnato ufficialmente il premio nel corso di una cerimonia alla presenza della preside Lucia Baracchini all’Istituto Agrario di Bagnone. Gli studenti lunigianesi nel corso delle quattro edizioni hanno sempre frequentato le zone alte della classifica finale di questo concorso: nel 2017 fu Sharon Lagomarsini ( Liceo scientifico) ad aggiudicarsi la prova scritta sul tema “La corruzione ci ruba il futuro. Un freno per lo sviluppo, un danno per tutti“. L’anno successivo uno studente del Liceo classico Vescovile di Pontremoli, Mattia Moscatelli, era e risultato terzo assoluto. E nel 2019 tre giovani lunigianesi si erano infatti piazzati ai primi posti con componimenti ed un filmato che avevano riscosso il plauso unanime delle giurie. I premiati erano Isaac Biglioli del Liceo Classico Leopardi di Aulla al posto d’onore con un bellissimo video, poi Chiara Peli del Liceo Classico Vescovile di Pontremoli, terza su oltre novecento temi presentati e Laura Galimberti del Leopardi, menzionata dalla Commissione di scelta per un lodato componimento. Nel 2020 era stato Tommaso Pianini del Liceo scientifico di Villafranca a classificarsi al primo posto per la sezione scatto fotografico.