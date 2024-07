Crociere, volano di sviluppo. Alla Pisaniana si parla di porto. Migliorare l’accoglienza per accrescere il turismo

Navi da crociera: un’ opportunità di crescita per l’intero territorio. Un volano per il turismo di qualità nei territori non solo di Massa Carrara e La Spezia, ma anche di Lucca Pisa e Firenze, oltre che una sfida sotto il punto di vista dell’accoglienza. Di questo parlerà “La Pisaniana”, la trasmissione prodotta dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, nella puntata in onda stasera alle 21.15 su 50Canale. E’ già entrata nel vivo la stagione croceristica a Marina di Carrara: a inizio luglio due mega navi sono approdate alla banchina Taliercio contemporaneamente. Scarlet Lady, della Virgin Cruises, e Serenade of the Seas, della Royal Caribbean: 4500 turisti alla scoperta del territorio (18 gli scali da maggio a ottobre di Artemis, Valiant Lady e Athena). A gestirne l’arrivo, Spezia & Carrara cruise terminal, compagnia che da un decennio gestisce il traffico croceristico alla Spezia e in città. La trasmissione televisiva, giunta al decimo anno, saluta prima della pausa estiva, con il salotto itinerante, condotto da Carlotta Romualdi, nel prestigioso Club nautico di viale Colombo. Ospiti della puntata: Mario Sommariva, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, Valter Tamburini presidente della Camera di commercio, Maria Grazia Frija, deputata di FdI e assessore al Turismo del Comune di La Spezia; Moreno Lorenzini assessore all’ Urbanistica del Comune di Carrara; Daniele Ciulli e Giacomo Erario, direttore generale e direttore operativo di Spezia & Carrara Cruise Terminal. Tutti insieme illustreranno il sistema delle crociere su Carrara, il momento attuale del porto e il suo atteso Piano Regolatore che interesserà ogni attività dalla logistica alla cantieristica, alla croceristica, la convivenza tra le diverse anime, le novità infrastrutturali che riguardano la città, il rapporto con La Spezia, la promozione di un turismo più sostenibile. Preziosi gli interventi di: Giacomo Bugliani consigliere regionale del Pd; il sindaco di Massa Francesco Persiani ; Sergio Chericoni, presidente di Confartigianato; Giacomo Timbro dei servizi ristorazione di Confcommercio; Andrea Ghirlanda della ’Dante Ghirlanda’, operatore nel settore della logistica nel porto di Marina di Carrara; gli operatori nel settore dell’accoglienza dei turisti sulla banchina Taliercio, come Ombretta Ricci e Nicole Grossi; Fabio Lorenzini della Società Autolinee Lorenzini; l’architetto Tiziano Lera. Anche in quest’ ultima puntata della stagione la rubrica di Teresa Sichetti, medico e vicepresidente del Circolo Filippo Mazzei, “Cambio di stagione” tornerà a parlare di ambiente, biodiversità e sostenibilità dal Parco Regionale di Migliarino-San Rossore- Massaciuccoli. Per chiudere, come in ogni Pisaniana, la ricetta gastronomica sarà affidata al ristorante La Tavernetta, in via Verdi a Carrara.

La nostra è una terra magnifica compresa tra il mare e le montagne che custodiscono il marmo più prezioso del mondo. Ma non è solo la ricchezza del territorio che ci caratterizza, ma anche il know-how sviluppato negli ultimi decenni nel campo della logistica e della nautica e che hanno permesso ad alcune aziende di essere leader mondiali.

I passeggeri che arrivano qui trovano questo connubio tra bellezza naturale, storia ed intelligenza. E questo fa la differenza.

Ai saloni mondiali il riscontro del desiderio sempre più intenso dei turisti di voler sbarcare a Carrara, il territorio come risponde ?

"Al momento – interviene Ciulli –, malgrado molti sforzi dell’amministrazione e dell’autorità di sistema portuale, il servizio complessivamente reso ai croceristi, non è ancora all’altezza dei porti concorrenti. Per questo stiamo preparando un progetto convincente di crescita, che tenga conto di alcune esigenze infrastrutturali e altre di miglioramento dei servizi di accoglienza, da presentare alle compagnie croceristiche"

Quali impegni per migliorare l’accoglienza e lo sviluppo del sistema sul lato toscano?

"Premesso che per far salire il livello del servizio di accoglienza c’è bisogno di una collaborazione sinergica con tutti gli stakeholder coinvolti (compagine che finora si è dimostrata molto coesa), il sistema croceristico, che ha sviluppato un’esperienza ultradecennale nella gestione di terminal crociere e una reputazione positiva a livello internazionale, è pronto a prendersi la leadership di questo progetto che con la prossima approvazione del Prp avrà obiettivi e timeline molto precisi"