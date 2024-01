Crociere, migliaia di turisti con 20 approdi. Calendario sempre più fitto sulla ’Taliercio’

Riparte la stagione croceristica nel porto di Marina di Carrara con numeri in aumento: gli attracchi passano da 15 a 20. La prima nave arriverà il 7 maggio e l’ultima è prevista per il 22 ottobre. A fare la parte del leone sarà la ‘Virgin Cruises’, che farà scalo nel porto di Marina 14 volte, mentre i restanti approdi saranno della ‘Grand Circle Cruise Line’ e della ‘Royal Caribbe International’.

A inaugurare la stagione sarà la ‘Scarlet Lady’ con i suoi 2.770 passeggeri più i 1.160 membri dell’equipaggio: dopo le crociere tra Florida e Cuba fa infatti rotta sul Mediterraneo per le crociere tra Spagna, Francia e Italia. Scarlet Lady è una nave da crociera della compagnia statunitense Virgin Voyages. È la prima nave ed ammiraglia della compagnia. Torneranno anche le navi più piccole come Artemis e Athena della Grand Circle Cruise Line. Si tratta di due navi quasi identiche e sono passenger cruise ship di quasi 60 metri, con un pescaggio di 3 metri e la stazza lorda di 1206 tonnellate, navigano entrambe sotto la bandiera di Malta.

Il 2 luglio invece arriverà, per il suo unico scalo nel porto di Marina di Carrara, la gigantesca ‘Serenade of the Seas’ della Royal Caribbe International: 13 ponti, 1.050 cabine e 2.051 passeggeri. L’ambito turistico della Riviera apuana sta lavorando per accogliere tutti quelli che decideranno di scendere nel porto carrarese e trascorrere la giornata alla scoperta della terra apuana. Si sta lavorando per avere la dmc, la destination manager communication, l’organismo che si occuperà della promozione del territorio. Anche il Comune di Carrara fa parte dell’ambito turistico e sta attendendo l’esito della gara per scegliere appunto la manager che si dovrà occupare anche dell’accoglienza dei croceristi.

Oltre alla destination manager, l’amministrazione comunale dovrebbe riconfermare il protocollo di accoglienza dello scorso anno, che prevedeva un punto informazioni proprio all’uscita della banchina con materiale informativo su cosa visitare e su come raggiungere le varie mete. Ma anche offerte private come escursioni a piedi e in bicicletta, tour guidati alle cave di marmo e altre tappe come per esempio il centro storico di Carrara.

Il primo appuntamento sarà quindi per il 7 e il 21 di maggio quando è attesa la ‘Scarlet Lady’ che può trasportare fino 2860 passeggeri, e che farà nuovamente tappa a Marina di Carrara il 4 e il 18 di giugno, il 2, il 16 e il 30 di luglio, il 13 e il 27 agosto, il 10 e il 24 settembre e l’8 di ottobre. È quanto risulta dal calendario pubblicato della società ‘Spezia Carrara Cruise Terminal’, che gestisce le crociere nei porti della Spezia e di Marina di Carrara e nel golfo dei Poeti tra Lerici e San Terenzo. Un calendario fisso e stabile per quanto riguarda la programmazione di base, ma che può essere arricchito da nuovi attracchi eventualmente richiesti dalle compagnie di navigazione. Una variante che potrebbe far approdare nel porto di Marina di Carrara ulteriori navi da crociera. Un’eventualità che porterebbe sul territorio ancora più presenze turistiche.

Alessandra Poggi