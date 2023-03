Crociere d’inverno La mission del porto

Trentamila passeggeri sbarcheranno al porto di Marina. Questi i numeri record emersi nel corso del ‘Seatrade Cruise Global’, la fiera crocieristica più grande al mondo a Fort Lauderdale in Florida. Presente con uno stand anche l’Autorità portuale. A rappresentare i porti di Marina di Carrara e Spezia c’erano la segretaria generale Federica Montaresi, la responsabile settore promozione e marketing Monica Fiorini, due rappresentanti di Spezia & Carrara Cruise Terminal, il direttore generale Daniele Ciulli, il direttore operativo Giacomo Erario. "Abbiamo illustrato ai rappresentanti delle compagnie, assieme a Scct, tutti i nostri progetti di sviluppo infrastrutturale dedicati al settore crocieristico e al porto green in generale – ha detto Federica Montaresi – con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’efficientamento energetico, all’utilizzo di carburanti a basso impatto ambientale e all’implementazione del cold ironing i cui lavori sono stati recentemente avviati, incontrando grande interesse da parte degli operatori".

"Puntiamo a realizzare un terminal crociere che minimizzi l’impatto ambientale – ha detto Daniele Ciulli – convinti che sia la strada da seguire per far convivere porto e città, elemento senza il quale non ci sono le condizioni di business. I meeting di questi giorni hanno confermato l’interesse per Spezia, Carrara e anche per il piccolo, ma affascinante scalo di Lerici. Dal punto di vista commerciale, il tentativo che stiamo facendo è quello di evitare la concentrazione degli scali su alcuni giorni della settimana, oltre a quello di promuovere gli arrivi delle navi passeggeri anche in mesi invernali, in modo da allungare la stagione turistica"