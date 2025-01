Crociere, il calendario. Aumentano gli accosti. Nababbi da tutto il mondo

Carrara, 23 gennaio 2025 – Sarà un’estate con più di venti attracchi delle navi da crociera al porto di Marina. Tante le novità che attendono i turisti in questo 2025 in cui è previsto un totale di ventuno sbarchi di crociere e migliaia di passeggeri provenienti da tutte le parti del mondo. Un arrivo in più rispetto ai venti della stagione 2024, a testimonianza di una crescita graduale della costa apuana a livello turistico in grado di richiamare fette di visitatori sempre più consistenti sia per le meraviglie dei monti che per il mare, oltre che per la posizione strategica comoda per raggiungere le principali città d’arte della Toscana. Se l’anno scorso le presense di turisti si attestarono sulle 40mila persone, quest’anno i numeri dovrebbero essere grossomodo simili, con un leggero aumento complessivo di visitatori in virtù dell’arrivo aggiuntivo. Da sottolineare la novità di quet’anno con due overnight, ossia la presenza della nave anche nelle ore notturne che offre ai passeggeri la possiblità di cene sul litorale e ulteriori visite.

I ventuno sbarchi delle crociere inizieranno venerdì 5 maggio con la nave Scenic Eclipse e termineranno sabato 11 ottobre con la Scarlet Lady della celebre line Virgin. “La prossima stagione crocieristica a Marina di Carrara si preannuncia ricca di novità - spiega Giacomo Erario, direttore operativo di Spezia & Carrara Cruise terminal - con 21 scali previsti, tra cui due overnight; ovvero soste notturne della nave in porto che offriranno ai passeggeri l’opportunità di vivere appieno il territorio, cenando fuori e godendo delle serate locali. La stagione vede la conferma di Virgin Voyages, che scalerà per quattro volte con la sua iconica Scarlet Lady, più il ritorno dopo qualche anno di Marella Cruise, con uno scalo fissato per il 19 maggio, e il debutto di navi di lusso e ultra-lusso come Ritz Carlton, Emerald Sakara e Scenic Eclipse, che porteranno a Marina di Carrara passeggeri dalle alte possibilità economiche”. Un calendario che rafforza dunque la posizione di Marina come destinazione emergente nel panorama crocieristico nazionale, con un’offerta che punterà sulla qualità, l’esclusività e la valorizzazione del territorio.

La stagione crocieristica avrà ovviamente sbarchi anche a giugno, luglio, agosto e settembre. Dopo l’arrivo per l’appunto della Scenic Eclipse il 5 maggio, sarà poi la volta di Marella Voyager il 19 maggio e nuovamente la Scenic Eclipse il 22 maggio. Chiude maggio l’arrivo della Artemis domenica 25. Tre gli arrivi previsti a giugno: il primo del mese la Emerald Sakara, il 4 giugno Artemis e infine il 24 giugno Scarlet Lady. Altre tre date a luglio: il 10 nuovamente Scarlet Lady, seguita il 26 luglio da Artemis e il giorno seguente da D14 Athena. Ben quattro gli sbarchi di agosto, mese centrale per il turismo. Si comincia il 5 agosto con Artemis, proseguendo il giorno successivo con Athena e il 12 e 13 agosto con Emerald Sakara. Quattro le date anche a settembre, che inizia con l’arrivo 11 e 12 settembre della Ritz Carlton Evrima, seguita il 23 e 24 settembre da Emerald Sakara. Infine le ultime due navi ad ottobre: la Hebridean Sky il sabato 4 ottobre e chiusura della stagione turistica con Scarlet Lady sabato 11 ottobre.