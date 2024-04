Croce Rossa "La spiaggia garantisce i servizi"

Sul litorale c’è anche chi, grazie allo stabilimento balneare, garantisce servizi di pubblica assistenza. E’ il caso della Croce Rossa Italiana, comitato di Massa Carrara, che sta vivendo una situazione drammatica, perchè le mareggiate hanno inferto un duro colpo alla spiaggia e alla struttura. Solo con la recente ordinanza del Comune partiranno almeno i lavori di messa in sicurezza del bagno. "Grazie al ricavato dello stabilimento, certificato da bilancio – spiega Giorgio Ricci, presidente del comitato – riusciamo a sostenere lo svolgimento delle attività ad alto contenuto sociale, come quello delle ambulanze del 118. In questo ambito da anni collaboriamo con la Fondazione Monasterio per il trasporto dei bimbi, da e per gli aeroporti". Croce Rossa però è molto di più.

"Il nostro comitato è parte integrante del modulo regionale per gli sbarchi di migranti – prosegue il presidente Ricci – e lavoriamo in stretta collaborazione e condivisione con il nostro comitato regionale e la Prefettura. Questo modello è tra le realtà italiane che svolge l’attività ad alto livello in termini tecnico umanitari. I nostri operatori fanno un percorso formativo specifico che consente, nelle diverse aree di competenza, di gestire situazioni complesse". L’impegno e l’attività di Croce Rossa apuana arriva anche oltre i confini nazionali. "Per la Toscana siamo il comitato di riferimento per le attività di cooperazione internazionale, per cui abbiamo svolto molti progetti in diverse zone del mondo, come nei Balcani e in Nicaragua. Con la pandemia abbiamo portato assistenza a centinaia di famiglie del nostro territorio".

"Contiamo oltre 400 famiglie – continua Ricci – a cui settimanalmente i nostri volontari portano pacchi alimentari. Il problema è che non è facile reperire generi alimentari e anche per questo si è costituito nel comune di Massa un tavolo solidale con altre associazioni del territorio. Collaboriamo poi con le farmacie e a breve partirà un progetto con l’ordine dei farmacisti. Al Codam, il Centro di formazione di Croce Rossa a Marina di Massa, ospitiamo a carico dell’associazione, circa 40 cittadini di nazionalità ucraina tra cui bambini e soggetti con patologie e disabilità gravi, arrivati qui all’inizio dell’emergenza. Abbiamo poi l’area di Protezione civile con un modulo che in questi anni è diventato tra i più qualificati di tutto il comprensorio, grazie ad attrezzature e supporti per cui il nostro comitato è un punto di riferimento a livello regionale. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini, volontari e dipendenti, di Croce Rossa per aver creato un gruppo coeso in grado di affrontare ogni situazione con entusiasmo, dedizione e grande professionalità".

Ecco quindi l’importanza di mettere in sicurezza, di difendere e di potenziare lo stabilimento balneare in concessione a Croce Rossa Massa Carrara, che può così continuare a supportare questi servizi rivolti alla nostra comunità.