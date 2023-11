Cristina sulle onde Racconti di banchina

Riprendono gli incontri letterari allo Spazio Alber1ca. Sotto la direzione della presidente Luciana Ceccarelli domenica 12 novembre alle 18 nella cornice dell’ex Ospedale San Giacomo si terrà la presentazione del libro di Cristina Lorenzi ‘Oltremare Racconti di banchina’, Carte Amaranto editore.

Cinque capitoli di storie di mare, di vento, di donne e di amicizia che la giornalista della Nazione racconta raccogliendo i tesori di crociere nel Tirreno. Cinque persone che hanno deciso di dare nuova rotta alla propria vita fra le onde. Fra le avventure di tre marinai al timone che hanno affrontato l’Atlantico, due storie al femminile: il team della Vela della rinascita che ha restituito il sorriso a donne malate, pazienti oncologiche o vittime di violenza.

Ancora la storia di Cristina, skipper, mamma, giornalista che fra gli orari tiranni di una redazione di cronaca di provincia è riuscita a salpare e far salire sulla sua barca a vela donne coraggiose, spesso al battesimo del mare, bambini che hanno imparato le regole del dovere e l’amore per la natura. Racconti di traversate in Corsica, nell’arcipelago toscano, di burrasche e placide notti in rada, ma anche riflessioni, narrazioni e scoperta di un’intimità che solo il mare e l’assoluto sono in grado di tirare fuori. Un patrimonio di incontri e amicizie. Non storie di cacciatori di coppe, ma di donne e di uomini che hanno cercato nel mare risposte e soddisfazioni.

Ogni storia ha abbinata una ricetta indispensabile in cambusa, un vino da sorseggiare leggendo e una musica che fa da colonna sonora.

Un libro per chi ama il mare, per chi lo conosce, ma anche per chi non lo conosce e non osa fare il grande passo. Per chi vorrebbe staccarsi dalla banchina e provare l’emozione del vento e non trova il coraggio. Per chi vuole tentare la carta della libertà. Domenica la presentazione sarà introdotta dalla presidente del circolo Luciana Ceccarelli e diretta da Marina Babboni, con le musiche dal vivo del jazzista Claudio Angeleri e la degustazione del vino di Cantine Ramarro.

L’incontro rientra nella rassegna culturale di Spazio Alber1ca che proporrà anche quest’anno, alla nutrita schiera di soci, incontri culturali, presentazioni di libri, conferenze con esperti, incontro con gli attori sui temi legati alla città, all’identità e alla sua cultura. Ogni appuntamento della ricca rassegna, che come gli scorsi anni, andrà dal teatro all’arte, alla letteratura, alla scrittura, sarà presentato in modo del tutto originale secondo il dna del singolare circolo culturale.

Serate e appuntamenti quindi multidisciplinari dove le varie discipline entreranno in dialogo tra loro, secondo una cifra stilista propria del circolo che ha abituato il suo pubblico a incontri per palati fini.