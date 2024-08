Cristina Sarti presenta in piazza a Virgoletta ’Viaggi & viaggiatori’

Torna il teatro a Virgoletta. Stasera. alle 21.15, in piazza della Chiesa, appuntamento con l’attrice e regista lunigianese Cristina Sarti (nella foto con Meme Lucarelli). Lo spettacolo di quest’anno, realizzato in collaborazione con l’assessorato alla cultura di Villafranca e l’associazione culturale Produzioni Teatrali Mc Sipario, vedrà gli attori Cristina Sarti e Luca Simonetta Sandri, accompagnati dalle musiche dal vivo di Meme Lucarelli per la drammaturgia e regia di Cristina Sarti, impegnati in ‘Viaggi & viaggiatori-siamo tutti in viaggio, sempre!’. Si tratta di una serata di teatro di viaggio, tra voci di poeti, scrittori e autori di ieri e di oggi, musiche di luoghi e di emozioni, immagini reali e suggerite nella suggestiva cornice della piazza di Virgoletta. Durante la serata si mescoleranno, sapientemente collegate nella drammaturgia di Cristina Sarti, dialoghi, monologhi, narrazioni e citazioni per costruire una mappa di sensazioni: un viaggio che non è fatto di luoghi reali, ma di luoghi della letteratura, della poesia, dell’arte. Sulla scena gli attori si alterneranno a costruire un originale diario di viaggio, che costruisce un itinerario fatto di parole e suggestioni, ora divertenti o poetiche o narrative, ora già sentite e note nei nostri ricordi di scuola e d’infanzia o di gioventù, ora magari insolite negli accostamenti, nei riferimenti, nel rimandare a voci note. Da Swift a Verne, da Calvino a Baricco, da Montale a Pessoa a Hikmet, dall’Odissea a Circe e così tanti altri ancora sono gli spunti e i possibili rimandi che si potranno riconoscere, col supporto della musica dal vivo, con la chitarra e la voce di Meme Lucarelli, che a sua volta viaggerà tra canzoni e citazioni classiche e jazz, a supportare le diverse atmosfere attraversate dal testo. Nel racconto teatrale verranno evocate sensazioni e immagini che aiuteranno gli spettatori a viaggiare nei colori e nei paesaggi, metaforici e non, attraversati dalle parole degli attori.