Cristicchi e Amara, musica mistica. Un omaggio a Franco Battiato

CARRARA

Conto alla rovescia per il concerto mistico di Simone Cristicchi e Amara in programma per le 21,30 di sabato in piazza San Francesco. Il duo si esibirà con l’omaggio a Franco Battiato ‘Torneremo ancora’, un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento, mistico e sensuale, tanto necessario in questo tempo in cui viviamo.

Il concerto di Cristicchi e Amara rientra nella serie di appuntamenti gratuiti con la musica d’autore, organizzati da Comune di Carrara e Fondazione Toscana Spettacolo. ‘Torneremo ancora’ è un concerto mistico per Battiato, il nuovo e straordinario progetto di Simone Cristicchi e Amara. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal maestro Valter Sivilotti.

Sul palco accompagnano i due artisti lo stesso Valter Sivilotti al piano e i solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone, Lucia Clonfero, Igor Dario, Alan Dario, U.T. Gandhi, Franca Drioli. Alternano l’esecuzione dei pezzi alcune letture tratte dai maestri che hanno influenzato il pensiero di Battiato: Rumi, Gurdjieff, Ramana Maharshi, Willigis Jager e il teologo Guidalberto Bormolini.

Iniziative estive seguite da unfolto pubblico: più di mille persone che hanno seguito il concerto di Mauro Pagani che la scorsa settimana ha riempito la piazza con un omaggio a Fabrizio De André. Per garantire lo svolgimento in sicurezza del concerto sono stati istituiti una serie di divieti di transito e sosta in piazza 27 Aprile (San Francesco), via Verdi, via Cavour e via Bartolini dalle 7,30 di sabato 29 alle 2 di lunedì primo luglio, è istituito un divieto di transito e sosta con rimozione per tutti i veicoli in piazza 27 aprile, via Verdi tratto compreso tra via Canal del Rio e via Cucchiari, via Cavour tratto compreso tra via del Cavatore e piazza 27 aprile e in Via Bartolini tratto compreso tra via Dell’Amico e via Cucchiari. Mentre in via Verdi, nel tratto compreso tra via Canal del Rio e via San Francesco, è istituito un senso unico di marcia in direzione mare monti (inversione del senso di marcia). I dettagli dell’ordinanza su www.comune.carrara.ms.it.