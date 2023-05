Creatività per l’ecologia L’economia del riciclo in una sfida fotografica

È pronta a partire la prima edizione dell’"R photo contest 2023 – Dal riciclo all’economia circolare", il concorso fotografico organizzato da Slow Photo, associazione no profit che si propone di promuovere la cultura e difendere l’ambiente attraverso il linguaggio fotografico, e da Media Steel, azienda massese leader in Italia in attività di carattere ambientale volte al recupero e riciclo di materiali ferrosi nel rispetto dell’uomo, che mette al centro i temi di economia circolare e sostenibilità ambientale. Da lunedì al 23 settembre i partecipanti potranno inviare le proprie opere alla mail [email protected] (modulo su www.mediasteel.itcontest) nelle quali dovranno raccontare, utilizzando qualsiasi metodo e tecnica, delle cinque ‘R’ del contest, di livello nazionale e patrocinato da Provincia e Comune di Massa: riciclare, riusare, ridurre, recuperare, raccogliere.

"In un solo scatto si possono racchiudere moltissime parole – ha detto Francesco Nobile, presidente di Slow Photo, nella presentazione di sabato nella sede di Media Steel –. Creare riciclo e ridimensionare il nostro modo di vivere per i fotografi sono idee sfidanti, che solleticheranno le loro coscienze ecologiche e le proprie capacità creative". "La collaborazione Media Steel-Slow Photo – ha raccontato Marco Corbelli, presidente di Media Steel – è nata 3 anni fa per produrre un calendario. Nel tempo è sorta l’idea di sviluppare un concorso che potesse sensibilizzare sul tema dell’economia circolare e del riciclo, molto caro all’azienda. Vogliamo capire come un artista vede ciò che noi consideriamo materiale di business". Dal 24 settembre al 29 ottobre la selezione da parte della giuria delle opere che parteciperanno alla mostra in programma a gennaio nel salone degli svizzeri di palazzo Ducale e delle 12 immagini che saranno pubblicate sul calendario Media Steel 2024. Fra queste le 3 opere vincitrici del concorso che saranno premiate il 16 dicembre con buoni acquisto Amazon di 500 euro per il primo classificato, 200 per il secondo, 100 al terzo. 50 euro a testa, oltre all’attestato di partecipazione di merito e al catalogo, a coloro che si classificheranno fra quarta e 12ª posizione. Presenti all’evento anche i componenti della giuria Maria Elena Galardi, Croci Cascino, Federico Iacobelli, Paolo Ciari e Vitaliano Rocca, assieme al responsabile amministrativo di Media Steel Massimo Cervelli e al coordinatore del progetto Luigi De Castelli.

Intervenuto anche Vincenzo Genovese, rappresentante dell’Ufficio scolastico territoriale: "È importante fare sì che i giovani possano capire il significato socio-economico dei temi riciclo e sostenibilità".

Alessandro Salvetti