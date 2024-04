"Crateri in via Tecchioni. Rischi per bici e persone"

Buche come ‘crateri’ in via Tecchioni: la consigliera del Polo Progressista e di Sinistra, Daniela Bennati, chiede chiarimenti all’amministrazione comunale e agli uffici per la sicurezza della viabilità. La consigliera evidenzia "la presenza di buche o meglio crateri enormi in via Tecchioni all’altezza della fontana Cristallo ma anche in direzione Montignoso. Visto l’arrivo anticipato della bella stagione la strada risulta frequentata, soprattutto nel fine settimana, da persone che usano le due ruote e soprattutto in discesa con il gioco di luci e ombre dovuto alla presenza di vegetazione alberata potrebbero risultare non visibili e dunque potenzialmente pericolose per la sicurezza stradale. Comprendendo l’enormità dei danni al manto stradale spero possiate trovare una soluzione rapida, durevole e adeguata" scrive la consigliera. La risposta degli uffici per ora prevede una manutenzione prima dell’arrivo dell’estate anche se non ci sono tempi certi.