Costanza e tenacia: i valori delle giovani atlete

Il calcio femminile negli ultimi anni ha raggiunto attenzione e rispetto in tutto il mondo. Un tempo era considerato uno sport solo per uomini, ma oggi anche le ragazze lo possono praticare con la stessa costanza e determinazione. Negli ultimi decenni ha fatto enormi passi avanti. Le ragazze che vogliono praticare questo sport aumentano sempre di più: le squadre femminili sono cresciute in qualità e in numero. Diverse calciatrici come Valentina Giacinti sono un esempio di lotta per la parità di genere. Nonostante i progressi ci sono ancora molte sfide come la disparità economica: il calcio maschile è più seguito. Certo il calcio femminile da quello maschile è molto diverso, per esempio nei maschi si può notare una maggiore fisicità e velocità, ma la passione è sempre presente in tutti e due. In classe abbiamo fatto alcune domande a una nostra compagna Asia che lo pratica.

Ti senti diversa dalle altre? "No, perché sono una ragazza che pratica uno sport che ama". Nella tua squadra ci sono molte o poche giocatrici? "Non siamo in poche, e questo mi fa pensare che il calcio femminile sta crescendo, che sempre più ragazze decidono di seguirlo. È bello vedere che non è più solo una cosa da ragazzi, ma che anche noi possiamo farne parte. E un mondo in evoluzione e avremo ancora più opportunità di farci conoscere e di farci rispettare".