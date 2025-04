Corteo della rete antifascista. Associazioni e movimenti uniti nel segno della Liberazione

"Il nostro obiettivo è quello di tracciare un filo rosso che colleghi la liberazione dal nazifascismo ad altre liberazioni, oggi più necessarie che mai, con la consapevolezza che uguaglianza sociale, diritti civili, abolizione del privilegio, libertà, autodeterminazione e diritto alla felicità non ci verranno mai regalate: dovranno essere prima conquistate e poi difese". E’ con questo proclama che un gruppo di associazioni e movimenti politici antifascisti ha organizzato a Massa un 25 Aprile particolare.

Innanzitutto ci sarà un corteo (una street parade) che si muoverà dal memoriale di Aldo Salvetti, in via Castagnola di Sopra per arrivare nel centro della città. Il ritrovo è domani alle 9.30. All’iniziativa hanno aderito Casa Rossa Occupata, Unione Sindacale di Base Massa Carrara (Usb), associazione ’Non una di meno’, il partito dei Carc di Massa, Patria Socialista Massa Carrara, Resistenza Popolare Massa Carrara, associazione Athamanta, Massa Insorge, Rivoluzione libera giovanile, Generazione progressista e la società di calcio Spartak Apuane.

"La nostra Resistenza è quella della ferma opposizione a qualsiasi operazione di riarmo e alle ’nostre’ guerre che riguardano le vittime sul lavoro, la malasanità, l’emergenza casa. Da noi si muore per colpa di un ambiente nocivo e tossico, per la negazione della libertà sessuale e riproduttiva, per mano di un uomo violento. Un momento particolare sarà in piazza per ricordare la resistenza civile delle donne. Quella delle donne è una resistenza spesso dimenticata, ma fondamentale".

Nel pomeriggio e alla sera, dalle 14 alle 22, la manifestazione si sposterà al Parco della Comasca di Ronchi dove si terrà il torneo di calcetto “Tacchetti e Resistenza” e dove ci sarà musica con un dj set, banchetti informativi di autoproduzioni e artigianato, spazio bimbi.