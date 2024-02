Corso itinerante di cucina su storia e preparazione dei prodotti tipici

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni gastronomiche delle province di Lucca e Massa Carrara attraverso storia, degustazioni e preparazione di piatti tipici del territorio. E’ l’innovativo corso itinerante di cucina di Slow Food promosso in collaborazione tra le condotte Terre Medicee e Apuane, Luniapua e Garfagnana - Valle del Serchio. "La tradizione gastronomica del nord della Toscana risente di influenze legate alle popolazioni e ai modi di vita che su di essa si sono sviluppati - spiegano gli organizzatori - La Versilia con le popolazioni che per secoli si sono rivolte più ai monti che al mare, la Lunigiana, terra Toscana quasi solo sulla carta, crocevia di influenze popoli che hanno però costruito una identità complessa e variegata, la Garfagnana che ancora la sua cultura culinaria sui prodotti del bosco e l’uso dei pascoli e del farro. Tutti questi “giacimenti culinari“ saranno svelati in questo corso nel quale i partecipanti non solo acquisiranno informazioni e degusteranno piatti e prodotti ma potranno partecipare alla preparazione di pietanze a contatto con produttori e cuochi".

Il corso è articolato in tre incontri per zona e si sviluppa per circa un anno. La struttura del corso è modulare: ogni partecipante potrà disegnare un percorso in base alle proprie curiosità o preferenze (la partecipazione può avvenire anche per un solo evento". E’ necessaria l’adesione a Slow food. "Saranno protagonisti - concludono gli organizzatori - i presidi Slow Food, i cuochi dell’alleanza, le osterie e i locali aderenti alle condotte". Il programma in Lunigiana: 16 marzo, cottura dei testi in Lunigiana; 25 maggio: la cipolla di Treschietto, barbotta e torta d’erbi. Preparazione e degustazione in Lunigiana; 30 novembre: la castagna tuttofare, prodotti e piatti a base di castagne in Lunigiana. Gli incontri avranno una durata di 4 ore e comprendono pranzo o cena. Per info e tutto il calendario 328.874044.