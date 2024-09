Oltre 600 volontari di Massa Carrara – in Italia sono oltre 250mila – hanno dato il via a una campagna in cui viene offerto un corso interattivo gratuito per conoscere meglio la Bibbia. L’iniziativa è dei Testimoni di Geova, noti per il loro caratteristico ministero di porta in porta, che organizzano ogni anno campagne speciali per portare all’attenzione delle persone le soluzioni della Bibbia ai problemi di oggi. La campagna prevede la presentazione di un corso biblico tramite un opuscolo di sole tre lezioni intitolato ’Puoi vivere felice per sempre’. Il corso è interattivo. Per richiedere una visita dei Testimoni di Geova e un corso biblico interattivo gratuito, è sufficiente visitare il sito jw.org.