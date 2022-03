Corsi di autodifesa per le donne A lezione con i professionisti

Corsi di autodifesa per preparare le donne ad evitare la violenza organizzati dall’Accademia Italiana Studi Investigativi, per le province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia con i suoi specialisti. L’obiettivo è dotare le donne di veri e propri protocolli difensivi, come avviene da tempo in altri paesi. "I nostri corsi per l’autodifesa femminile – spiega il cavaliere Luca Venturini, direttore dell’Accademia Aisi – puntano ad incrementare nelle allieve peculiari attitudini al superamento dei rischi. Oltre ad insegnare loro tecniche di difesa personale, le addestriamo all’utilizzo di presidi anti-aggressione come gel balistici e spray urticanti. Inoltre le informiamo su disposizioni e leggi in materia di legittima difesa".

Sono tre le tipologie di corso, denominato “Specializzazione Delta 2”: basico (16 ore), intermedio (28 ore), avanzato (36 ore). Durante le lezioni verranno illustrate tecniche operative di protezione, saranno esposti cenni di balistica e di criminologia, saranno trattati aspetti del diritto penale (uso legittimo delle armi e legittima difesa) e normative del testo unico della legge di pubblica sicurezza. Inoltre saranno insegnate tecniche di difesa non letali e tecniche di analisi dei rischi. Le allieve dovranno affrontare test ed esami e partecipare a simulazioni per essere pronte in caso di eventuali aggressioni. I corsi si svolgeranno nella sede di Massarosa. Info: 336705414; vs.investigazioni@protonmail.com, www.aisiaccademia.com.