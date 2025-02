Corrilunigiana, la festa. Sfilano i premiati di tutte le categorie. Stagione in partenza

Festa in sala Walter Tobagi per la premiazione del memorial Franco Codeluppi 2024. Perfetta l’organizzazione dei fratelli Nicoletta, Enzo e Massimo Codeluppi. Alla presenza del sindaco di Aulla Roberto Vallettini, di Giada Moretti con delega allo sport, dei consiglieri Alessandro Andellini, Giovanni Schianchi, e del presidente Avis di Aulla Dorina Pietrini è stato poi presentato il calendario Corrilunigiana 2025. Nuova stagione al via il 13 aprile a Castelnuovo Magra, conclusione con la mitica Corsa delle ‘Castagne’ il 16 novembre a Fivizzano. Gli atleti premiati: Categoria A: Dennis Belloni, Alessandro Bianchi, Andrea Tamagna, Categoria B: Enea Bertoli, Erik Bertoli, Francesco Lazzarotti. Categoria M: Sofia Coppedè Pittanti, Caterina Vizzaccaro, Esmeralda Tuccia. Categoria N1: Elisa Pizzanelli, Elena Armanini, Sara Fregosi. Categoria N2: Matilde Musetti, Matilde Ottanelli, Emilia Nadotti. Categoria C: Lorenzo Piccinotti, Marco Bordigoni, Nicola Del Freo. Categoria D: Pier Luigi Tuccia, Nicola Vanni, Luca Pucciarelli. Categoria E: Gabriele Benedetti, Alberto Mannella, Carmelo Riggio. Categoria F: Corrado Vezzi, Stefano Squeri, Emiliano Liberatori. Categoria G: Michelangelo Fanani, Ivano Rugani, Fabio Vannini. Categoria H: Moreno Musetti, Mario Mutti, Francesco Menghini. Categoria I: Luciano Bianchi, Vittorio Zavanella, Roberto Giorgi. Categoria L: Fabrizio Santi, Euro Puntelli, Gerardo Fara. Categoria Q: Maria Luisa Spadoni, Chiara Santini, Daniela Alderici. Categoria P: Tiziana Pizzi, Elena Bertolotti, Nina Gulino. Categoria O: Maria Vittoria Botti, Isabella Vittori, Marta Micchi. I Campionissimi 2024: Dennis Belloni, Diego Bonini, Sara Fregosi, Andrea Tamagna, Simone Fregosi, Roberto Giorgi, Andrea Giumelli, Davide Mariotti, Euro Puntelli, Ivano Rugani, Maria Luisa Spadoni, Vittorio Zavanella. Coppa per le società assegnata al: Parco Alpi Apuane, Asd Golfo dei Poeti, Pro Avis Castelnuovo Magra. Per le società giovanili premiate: Polisportiva Pontremolese, Atletica Lunigiana, Afaph.

Ebal.