Corpo di artigiano carrarese ritrovato senza vita a Marina di Carrara: indagini in corso

È di un artigiano carrarese di 63 anni il corpo ritrovato ieri pomeriggio in spiaggia a Marina di Carrara, all’altezza degli stabilimenti balneare Nettuno e Doride. Erano all’incirca le 17 quando un passante ha notato che sulla riva c’era il cadavere di un uomo con il volto coperto da una maglia e senza vestiti. Il corpo è stato trasportato sulla spiaggia dalla forza delle onde e dalle correnti marine. Immediata la richiesta di aiuto arrivata ai carabinieri, anche se per competenza il caso è passato poi alla Capitaneria di porto che ha svolto le necessarie indagini. Sul posto anche il personale medico Asl, che ha potuto soltanto accertare l’avvenuto decesso. Gli investigatori hanno subito chiesto ai titolari degli stabilimenti balneari se le loro telecamere puntassero su quel tratto di spiaggia, ma le mareggiate dei giorni scorsi hanno creato un importante gradino che oscurava del tutto il luogo in cui è stato ritrovato il corpo dell’uomo, un restauratore, e dunque le immagini delle telecamere sono risultate inutili.

Intanto è stata disposta l’autopsia per fare chiarezza sulle cause effettive del decesso dell’uomo. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno presidiato la spiaggia per tutto il tempo impiegato per le indagini dei sanitari, allontanando curiosi e passanti. Come sempre la spiaggia di Marina di Carrara, infatti, è molto frequentata anche in giornate uggiose come quella di ieri. Il corpo dell’uomo è stato trascina a riva dalle onde nel pomeriggio. A testimoniare che la mattina non c’era traccia del cadavere sono stati gli operai del bagno Nettuno, che in quelle ore erano impegnati a pulire dai tronchi di legno portati a riva dalle mareggiate proprio quel tratto di spiaggia. Le indagini cercherano di ricostruire le ultime ore di vita dell’uomo e accertare come il suo corpo sia finito in acqua.