Coppia finisce in tribunale Scoppia la lite al ristorante Il figlio assiste all’inferno

Una lite scoppiata durante una cena in un ristorante di Massa, con l’uomo che prima avrebbe preso per i capelli la ex compagna (di fatto), per poi farle sbattere il viso contro uno dei tavoli della sala. La donna si sarebbe alzata con la mascherina insanguinata e gli avrebbe inveito contro. Una brutta storia che risale al 2020: davanti a loro c’era il figlio piccolo, che assistette a tutta la scena.

Ieri mattina si è aperto il processo davanti alla giudice Valentina Prudente (nella foto). L’uomo di 40 anni è alla sbarra con l’accusa di lesioni, non solo per quell’episodio al ristorante, ma anche per un’altra vicenda, questa volta in strada: secondo la ex compagna il 40enne le avrebbe dato una sportellata con l’auto. Oltre a questo l’uomo è a giudizio per essersi introdotto nella mail personale della donna perché avrebbe tentato di cambiare la password del popolare social network Facebook, nel tentativo di cancellare le notifiche che arrivavano nella posta elettronica della donna. Anche la ex è a giudizio, questa volta però per percosse, davanti al giudice di pace, denunciata dallo stesso 40enne. La separazione tra i due è in corso ed è finita in tribunale. Ieri mattina è stata ascoltata la donna, parte civile nel processo, difesa dal legale Claudia Volpi. L’uomo è difeso dai legali Serena Stefanini ed Enzo Frediani.