"Cooperazione e rispetto". Persiani: "La scuola accenda menti curiose e spiriti critici"

Il primo giorno di scuola, al solito, è stato un pieno di emozioni. Il sindaco di Massa, Francesco Persiani, ha visitato alcuni plessi scolastici. "Sono stato – ha detto – alle scuole primarie di Casone e di Forno, mentre l’assessore Monica Bertoneri ha portato i saluti dell’amministrazione comunale alla scuola secondaria di primo grado Malaspina. Desidero augurare a tutti un buon anno scolastico: ai bambini, ai ragazzi, ai genitori, ai docenti e a tutto il personale amministrativo e Ata. Che questo sia un anno ricco di apprendimento, valori condivisi, opportunità di crescita, sviluppo della socialità e dell’inclusione".

L’assessore Bertoneri, in visita alla scuola Malaspina, ha rivolto un augurio "di crescita culturale e di crescita personale. dei presenti tutta l’emozione legata al primo giorno di scuola. In un epoca dove i valori come il rispetto, l’amicizia e la condivisione possono sembrare assenti, il mondo scolastico può invece rafforzarli e impreziosirli. Condividere con i propri compagni di classe esperienze ed emozioni risulta fondamentale per poter vincere il problema del bullismo e della solitudine giovanile. Ed è con questo spirito propositivo che auguro un buon inizio di anno scolastico non solo alle studentesse e agli studenti, ma anche agli insegnati, ai dirigenti, al personale scolastico e alle famiglie".

Il sindaco ha anche inoltrato un messaggio a tutto il mondo scolastico massese. "La scuola – afferma – non è soltanto un luogo dove si acquisiscono conoscenze, ma uno spazio dove ogni studente può sviluppare il proprio potenziale, maturare come persona e imparare il valore della cooperazione e del rispetto reciproco. Vogliamo che ognuno di voi veda la scuola come un’opportunità per esplorare, per sfidare se stessi e per costruire un futuro solido basato su valori condivisi. Siamo certi che i nostri docenti sapranno accompagnare gli studenti con professionalità e passione, offrendo un sostegno continuo e promuovendo un apprendimento stimolante che aiuterà i ragazzi a crescere, a superare le difficoltà e a credere nelle proprie capacità. Vogliamo che la nostra scuola sia un luogo dove si accendano menti curiose e spiriti critici, capaci di affrontare il mondo con integrità e consapevolezza.

L’amministrazione è pronta a fare la sua parte, impegnandosi a creare le condizioni migliori per un percorso scolastico ricco di esperienze e opportunità".