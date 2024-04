Convegno sulla ’Povertà educativa’

Un convegno a palazzo Centurione su ’La povertà educativa’ organizzato dalle Sezioni Uciim di Aulla Fivizzano, presidente Adriana Pietrini e di Pontremoli, Raffaella Marioni. Venerdì prossimo alle 15,30 nella Sala delle Muse nel Palazzo Centurione di Aulla, avrà luogo un convegno alquanto importante in quanto tratta una tematica attuale in funzione delle famiglie, educatori, bambini ed adolescenti, i giovani in senso lato. Si tratta di un evento sulla ’Povertà educativa’ riferendosi alla privazione e sottrazione di opportunità culturali, di relazioni sociali, scolastiche, la mancanza di attività formative alle quali molti minori non possono accedere per motivi sociali, economici, culturali, ambientali con conseguenti situazioni di disagio e sofferenza comportamentale, psicologica e di apprendimento.

I relatori del convegno sono specialisti di spessore. Il programma, avrà inizio alle 15,30 con i saluti istituzionali del sindaco Roberto Valettini (nella foto) e della dirigente scolastica ’Alighieri’ di Aulla Silvia Bennati che aprirà i lavori. A coordinare gli interventi Amedea Cinquanta, dirigente scolastica dell’Istituto ’Baracchini’ di Villafranca. Seguono gli interventi degli esperti relatori: Valentina Spinatelli psicoterapeuta e socia fondatrice Jonas di La Spezia: ’Dove sono gli adolescenti: riflessioni sui sintomi contemporanei’ Valentina Serradori educatrice. Quindi Marcella Paggetti, presidente regionale Uciim: ’Uno sguardo al contesto culturale in cui siamo immersi. Considerazioni di un insegnante’. Il convegno terminerà con l’intervento di Giuliana Migliorini, docente all’Università Lateranense: ’Questioni educative emergenti’. La chiusura dei lavori è prevista alle 18,30, dopo il dibattito. Verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Roberto Oligeri