Controlli e monitoraggio. La task force al lavoro

Proseguono con grande soddisfazione dei residenti i controlli ad ‘alto impatto’ sul territorio, in particolare per quanto riguarda la zona di Avenza come richiesto a gran voce da cittadini e commercianti. L’intensa attività di controllo sta procedendo sia attraverso il pattugliamento costante da parte delle volanti del commissariato, sia con i servizi a carattere straordinario. Lo scorso martedì è stata disposta dal questore Santi Allegra, un’ennesima operazione di controllo straordinario interforze del territorio decisa in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea. Nel corso dell’attività le forze dell’ordine hanno identificato 87 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia e 14 extracomunitari. Sono stati controllati anche 50 veicoli e per tre guidatori è scattata una sanzione per violazione del codice della strada.

A svolgere il servizio sono stati gli operatori del Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, delle volanti del commissariato, dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale di Carrara.

L’attività di controllo si è svolta in particolare su Avenza, poi a Marina con specifica attenzione a piazza Menconi, piazza Ingolstad, Fossone, Bonascola e in prossimità della stazione ferroviaria, dove è più rilevante la presenza di soggetti che spesso disturbano la quiete pubblica. Durante il servizio sono state effettuate mirate attività di pattugliamento e specifiche azioni di contrasto in predefinite aree interessate a concentrazioni di cittadini extracomunitari dedite ad attività illecite per scongiurare reati predatori, soprattutto furti in abitazioni, episodi di criminalità diffusa, attività di micro spaccio di sostanze stupefacenti e immigrazione irregolare, che creano particolare allarme sociale. Attraverso questi servizi ordinari e straordinari di controllo del territorio, la questura mira ad assicurare un’attività di prevenzione e repressione efficace, al fine di garantire la tranquillità pubblica e ridurre la percezione di insicurezza dei cittadini in tutta la provincia apuana, garantendo il regolare svolgimento delle attività private e commerciali.