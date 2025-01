Controlli a tappeto, task force a Marina e Avenza

Carrara, 14 gennaio 2025 – Proseguono a tappetto i controlli ad ‘alto impatto’ della questura nel nostro Comune per garantire la sicurezza e tranquillità dei cittadini. La scorsa settimana è stato effettuato un ulteriore servizio straordinario interforze che ha portato all’identificazione di 114 persone, di cui 14 gravate da precedenti di polizia e 14 extracomunitari. Durante il servizio sono stati controllati anche 69 veicoli e i documenti dei clienti di una sala slot. I controlli ad ‘alto impatto’ coordinati dalla polizia sono scattati a seguito di una serie di furti ai danni di esercizi commerciali, in particolare, nella zona di Avenza. L’attività decisa in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposta dal questore Santi Allegra, è stata eseguita dalle volanti del commissariato di Carrara, da pattuglie dell’arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della polizia municipale, con il concorso di equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze.

Le attività operative hanno previsto, tra l’altro, posti di controllo fissi e mobili, mirati attività di pattugliamento e specifiche azioni di contrasto in zone territoriali dove è più rilevante la presenza di cittadini extracomunitari, per verificare la regolarità di persone e veicoli, assicurare la presenza costante sul territorio e prevenire azioni delittuose. Il servizio ha interessato in particolare Avenza, e a Marina, piazza Menconi, piazza Ingolstad, e Fossone e Bonascola. Particolare attenzione è stata riservata alla stazione ferroviaria di Avenza, dove è più rilevante la presenza di soggetti che spesso disturbano la quiete pubblica, creando disagio alla cittadinanza. Durante il servizio sono state effettuate mirate attività di pattugliamento al fine di evitare la commissione di reati predatori, soprattutto furti in abitazione, in locali e uffici pubblici, per contrastare episodi di criminalità diffusa, azioni delittuose ai danni di stabilimenti industriali ed esercizi commerciali, attività di micro-spaccio di stupefacenti e immigrazione irregolare, che creano particolare allarme sociale. Iil riferimento è ai recenti raid in viale Turigliano dove i ladri la notte di Capodanno hanno fatto incursione al salone per signora di Alex Pezzica, all’Abbronzeria di Jenni Isoppi e altri esercizi commerciali, facendo anche ingenti danni alle porte e alle vetrate. Altri furti alla sala slot della Centrale e alla pasticceria Serena, oltre al caso della donna seguita e molestata verbalmente da un extracomunitario. Senza contare la rissa, lo spaccio e i disagi di il sabato scorso alla movida a Marina.