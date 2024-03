Controllati 612 mezzi e oltre 2mila persone

Prosegue incessante, su input del Questore Santi Allegra, l’attività di controllo del territorio da parte degli operatori delle forze dell’ordine. Gli uomini della polizia di Stato con l’ausilio dei carabinieri, della guardia di finanza e del Reparto prevenzione crimine della Toscana, nei giorni scorsi sono stati impegnati in diverse operazioni ad ’Alto impatto’, disposte in sede di Comitato per l’ordine e sicurezza pubblica presiuduto dal Prefetto Guido Aprea e attuate dal Questore. Nei controlli effettuati la scorsa settimana sono state identificate complessivamente 2.055 persone, controllati 612 veicoli, con la contestazione di 93 sanzioni per violazioni del codice della strada, 2 esercizi pubblici, e segnalate al Prefetto 4 persone per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Questi servizi attestano l’impegno costante della Polizia di Stato nel mantenere alti i livelli di attenzione e vigilanza volti a garantire il mantenimento della sicurezza pubblica.