Contributo per gli affitti: pronta la graduatoria provvisoria

È stata approvata la graduatoria per i contributi di integrazione al canone di locazione. La graduatoria si riferisce al bando dello scorso 2 settembre. L’assessorato alle Politiche sociali del Comune rende noto che le domande pervenute sono e 610, di cui 548 sono state ammesse, mentre 62 escluse. Tutti coloro che sono stati esclusi riceveranno una lettera raccomandata. La graduatoria provvisoria e l’elenco degli esclusi sono pubblicati sul sito del Comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.it. Gli esclusi o chi ha partecipato e non è soddisfatto può presentare ricorso facendo pervenire la propria opposizione entro il 2 gennaio, tramite raccomandata A.R. indirizzata al Comune di Carrara – Ufficio Protocollo - Piazza 2 Giugno, Carrara, in alternativa con consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, o tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected]. Il modulo per fare ricorso si può ottenere rivolgendosi agli Uffici del settore 8 supporto organi istituzionali oppure all’Urp del Comune di Carrara.