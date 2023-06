Contributi per il riscaldamento La graduatoria

Pubblicata la graduatoria degli ammessi e degli esclusi al bando per il sostegno alle spese del riscaldamento. L’assessorato alle Politiche sociali del Comune di Carrara ha approvato e pubblicato all’albo pretorio la graduatoria definitiva degli ammessi e degli esclusi al bando per l’assegnazione di contributi a persone e a nuclei familiari, per il sostegno alle spese delle utenze per il riscaldamento. Per informazioni rivolgersi al Settore 9 Servizi Sociali e Politiche Abitative del Comune di Carrara, Piazza 2 Giugno 1, aperto al pubblico da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13 e il martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.