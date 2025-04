Consulta dei cittadini immigrati. Via alla selezione dei componenti: "Luogo importante di confronto"

Il Comune informa che è stato pubblicato l’avviso per individuare i componenti della neonata Consulta dei cittadini Immigrati, organismo consultivo e propositivo in materia di politiche riguardanti le comunità di cittadini immigrati che vuole fare da mediazione tra le informazioni provenienti dalle varie comunità presenti sul territorio e le iniziative proprie dell’amministrazione.

"Con questo avviso completiamo quanto ci eravamo impegnati a fare fin dalla campagna elettorale andando a costituire la quarta consulta che potrà lavorare in sinergia con quelle Disabilità, Giovani e Anziani oltre che con la commissione ‘Progetto donna per le pari opportunità – dice la vicesindaca Roberta Crudeli –. La nascita della consulta dei cittadini immigrati è poi particolarmente importante non solo perché manca da più di dieci anni in città, ma perché sarà un luogo di confronto e di condivisione per tantissime persone".

La Consulta sarà composta dalla sindaca un suo delegato, un consigliere comunale di maggioranza e da uno di minoranza, e da rappresentanti degli enti, organismi o associazioni, e ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali attive nel settore dell’immigrazione. Gli interessati possono presentare domanda, indirizzata a Comune di Carrara, Settore 8 – Supporto organi istituzionali - Servizi Sociali e politiche abitative, utilizzando l’apposto modulo, che dovrà essere presentato entro e non oltre le 12,30 del 29 aprile a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Carrara in Piazza 2 Giugno, oppure inviato tramite pec all’indirizzo [email protected], o spedito con raccomandata.