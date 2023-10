"Consiglio aperto sul piano della sanità"

Il piano di riordino della sanità locale deve essere discusso in un consiglio comunale aperto. E’ d’accordo con questa proposta la consigliera del Polo Progressista e di Sinistra, Daniela Bennati (nella foto): "Aderirò alla richiesta di un consiglio comunale dedicato alla sanità locale. Ritengo fondamentale trattare un tema che sta agitando e aggravando la situazione di ogni cittadino, da discutere in maniera trasparente senza essere travolti da decisioni assunte in pochi in una stanza, come dimostrato dal distretto di via Bassa Tambura. La razionalizzazione deve essere affrontata con la corretta equità, trasparenza e giustizia quindi chiediamo che sia organizzato un consiglio comunale aperto ed esteso a tutto il territorio interessato della provincia", tirando in ballo la Lunigiana i cui sindaci sono esclusi a oggi dalla cabina di regia. "I sindaci lunigianesi non hanno nulla da dire per salvaguardare almeno un po’ gli interessi dei loro concittadini?".

Bennati chiede che a quel consiglio sia presente anche chi "possa assumersi le responsabilità delle decisioni che ricadranno sui cittadini: la direttrice Casani per l’Asl, i sindaci, il presidente della Regione Giani o l’assessore competente, sempre che come rappresentante di segreteria non basti l’assessora Rossetti della giunta massese che ha svolto sino a ‘ieri’ la funzione di segreteria di Italia Viva per l’ex assessore regionale alla sanità Saccardi".