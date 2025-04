Congresso Slow Food LuniApua: Matteo Podenzana confermato presidente

Il congresso della condotta Slow Food LuniApua ha rinnovato le cariche sociali e confermato la guida del presidente Matteo Podenzana. Suo vice sarà Emanuele Sordi, completano il direttivo Felicino Ibatici, Giovanna Zurlo, Valter Rapalli, Federica Galeazzi, Francesca Bongi, Davide Moscatelli, Alessio Bocconi, Marco Bertocchi. Durante il congresso, svolto nella nuova sede messa a disposizione dal Comune di Podenzana, è stato presentato il programma del mandato che prevede la realizzazione di numerosi progetti legati alla filosofia Slow Food come l’alimentazione a km zero che accorcia o elimina la distanza tra agricoltore e consumatore, con riduzione della produzione di anidride carbonica (CO2) e del costo finale.

Al congresso ha preso parte anche l’assessore alle Attività produttive di Podenza Yuri Angeli. Si è parlato del mercato della terra come quello varato a Pontremoli di recente che ogni prima domenica del mese offre prodotti a km zero. I protagonisti sono i piccoli produttori e gli artigiani del cibo. Vendono ciò che producono e trasformano garantiscono e raccontano in prima persona la qualità dei loro prodotti. Prima di essere rieletto Podenzana, nella sua relazione conclusiva, ha ricordato anche tutte le iniziative organizzate dalla Condotta LuniApua: dalla disfida della torta d’erbi al bar Giardino di Aulla, dal corso di cottura nei testi alla Vecchia Cascina di Tarasco. A Bagnone è stato presentato, anche al presidente della Regione Toscana Eugenio Giani il piatto “Gusta la Lunigiana” un assaggio di eccellenze gastronomiche, mentre a Fizvizzano all’evento “Sapori” è stata organizzata la cena dei presìdi all’Agribottega del Gusto. Da sottolineare l’importanza della cottura nei testi per difendere le tradizioni della Lunigiana. Per non disperdere questo patrimonio culturale la Condotta Slow Food LuniApua, ha promosso un corso finalizzato alla preparazione dei testaroli che ha richiamato tanti appassionati di tradizioni culinarie desiderosi di apprendere le tecniche per allungare i menù degli agriturismi o anche solo per approfondire un’esperienza personale. L’assemblea ha anche i suoi eletto rappresentanti alle votazioni dell’assemblea regionale Slow Food: Alessio Bocconi e Clara Cavellini. La nuova sede di Podenzana è stata intitolata a tre figure storiche: Alberto Belotti, Orazio Benelli ed Ermete Ricci.

Natalino Benacci