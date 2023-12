Confindustria, via libera alla fusione. Firenze con Livorno e Massa Carrara

Le assemblee degli associati di Confindustria Firenze e di Confindustria Livorno Massa Carrara, hanno dato il via libera alla fusione delle due associazioni imprenditoriali toscane. Al termine del percorso di unione, previsto per la seconda metà di febbraio, nascerà Confindustria Toscana Centro e Costa. Sarà la prima della Toscana, sede di multinazionali e luogo di grandi trasformazioni competitive, sia perché tra Firenze e Livorno sono in fase di realizzazione le più importanti infrastrutture della Regione: dalla stazione dell’Alta Velocità agli interventi ingenti nei porti di Livorno, Carrara e Piombino unitamente a determinanti infrastrutturazioni ferroviarie per implementare la connessione tra l’area metropolitana e la costa; sia perché sarà la prima Confindustria della regione per importanza di comparti produttivi rappresentati. "La nuova Confindustria punta alla reindustrializzazione della costa toscana, potendo rappresentare una business community capace di portare al sistema industriale vantaggi derivanti da una strategia di sviluppo estesa dall’area metropolitana alla costa – spiega Piero Neri (nella foto), presidente di Confindustria Livorno Massa Carrara –. E’ un progetto ambizioso che comporterà sfide impegnative". La sede legale sarà a Firenze; altre due sedi a Livorno e Massa Carrara.