"Confesercenti non invitata in commissione"

Confesercenti attacca la commissione al commercio, presieduta da Luca Vinchesi, che non ha invitato l’associazione ma ha fatto un incontro “a tu per tu” con Giacomo Timbro, neoreferente Fipe Confcommercio Carrara. "Avremmo avuto piacere anche noi di ascoltare i programmi del nuovo referente nella riunione della commissione convocata ad hoc – scrivono Alida Vatteroni, presidente di Confesercenti Toscana Carrara, e Adriano Rapaioli, responsabile provinciale –. Visto che siamo in una sede istituzionale, e quindi non in un’occasione informale tra Comune e associazione, sarebbe stato opportuno che l’incontro fosse stato aperto a tutti". "Ovviamente l’amministrazione comunale ha tutto il diritto di dialogare con tutti i soggetti ma forse la commissione commercio non era la sede migliore per una presentazione faccia a faccia – proseguono Vatteroni e Rapaioli –. Confesercenti Toscana guarda comunque avanti. Sappiamo benissimo come le potenzialità del territorio siano importanti e forse ancora inespresse. Pensiamo ad esempio alla necessità di un maggior coinvolgimento locale delle risorse turistiche delle crociere e un impegno rafforzato su Marina, troppo spesso considerata solo località della movida. Con l’amministrazione comunale e con l’assessore al commercio abbiamo sempre condiviso idee e strategie, come il calendario di eventi che però lasciano un po’ sguarniti soprattutto la zona est di Marina. Disponibili a collaborare anche con il nuovo referente di Confcommercio, al quale auguriamo buon lavoro".